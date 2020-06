Trije člani družine umrli v domačem bazenu

Družina je hišo kupila aprila, vanjo pa so se preselili šele pred kratkim.

Preiskovalci tehtajo možnost, da se je trojica znašla v smrtni nevarnosti zaradi globine bazena.

New Jersey pretresa skrivnostna smrt treh družinskih članov, 62-letnega, njegove 33-letne snahein njene osemletne hčerke. Trojico, ki je aprila letos kupila novo hišo, vanjo pa se je vselila komaj 20 dni pred smrtjo, so našli mrtvo v družinskem bazenu. Kaj je povzročilo njihovo smrt, za zdaj ni jasno, saj policijska preiskava še poteka. So pa policisti razkrili, da so bile žrtve ob njihovem prihodu že mrtve, obdukcija pa da je pokazala, da je bil vzrok smrti pri vseh utopitev.Izničila je prvotne sume, da naj bi bila za smrt Patelovih kriva elektrika. Tako so namreč menili nekateri sosedje, ki so v ponedeljek pred vrati hiše Patelovih opazili električarjev kombi. Ker je bazen nadzemni, pri kakršnih je električna napeljava manj zaščitena kot v podzemnih, bi bila takšna razlaga verjetna. Isti dan, torej v ponedeljek, so se z dvorišča za hišo razlegli obupani kriki na pomoč. Preiskovalci so ugotovili, da je najverjetneje kričala snaha. Krikov pa ni slišala najbližja soseda Patelovih.Preiskovalci se trudijo ugotoviti, kaj bi lahko šlo narobe, da so umrli vsi družinski člani. Prejšnji lastnik hiše je dejal, da z bazenom nikoli ni imel nobenih težav. Preiskovalci tehtajo možnost, da so se znašli v smrtni nevarnosti zaradi globine bazena. Na različnih mestih je različno globok, najgloblji del kar več metrov. Možno je, da so bili slabi plavalci in jih je globoka voda prestrašila, v paniki pa so se nekako utopili.