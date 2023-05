Tragičen konec iskanja: ribiča našli v krokodilu

Iskanje pogrešanega ribiča se je končalo s tragično novico: njegove posmrtne ostanke so našli v notranjosti enega od evtanaziranih krokodilov, predvidevajo pa, da sta ubogega 65-letnika napadla in razkosala dva plazilca.

Napadi krokodilov v Avstraliji niso redki. FOTO: Vrabelpeter1/Getty Images

Kot je povedal John Peiti, ribič in prijatelj Kevina Darmodyja, je ta izginil po padcu v vodo. Peiti napada ni videl, a je pozneje z drugimi ribiči sodeloval v iskalni akciji in pomagal pri usmerjanju reševalcev ter policistov. Blizu kraja izginotja so našli le obutev pogrešanega. Pozneje so usmrtili dva krokodila: eden je bil dolg 4,1 metra, drugi 2,8. V enem od njiju so že odkrili posmrtne ostanke, pričakujejo pa, da bodo dele Darmodyjevega trupla odkrili tudi v drugem. Domnevajo namreč, da sta se na ubogega možakarja v predelu Kennedy's Bend, odročnem predelu na severu zvezne države Queensland, spravila oba. Postopek identifikacije uradno še ni končan, so še sporočili pristojni.

1974. so prepovedali lov na krokodile.

Populacija krokodilov se je v Queenslandu od prepovedi lova na te plazilce leta 1974 povečala za kar šestkrat, na kar 30.000 živali, napadi pa so kljub temu dokaj redki. Po uradnih podatkih so jih od 1985. potrdili okoli 13, statistika na avstralskem Severnem teritoriju pa je precej drugačna. Tam živi okoli 100.000 krokodilov, med letoma 2005 in 2018 pa so skoraj vsako leto potrdili po dve smrtni žrtvi zaradi njihovih napadov.