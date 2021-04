Tragična vest: umrl novorojenček, okužen s koronavirusom

Iz Srbije prihaja tragična vest. V Beogradu je umrl novorojenček, star komaj devet dni, ki je bil okužen z novim koronavirusom, poroča RTS. Malček je bil iz kliničnega centra Kragujevac premeščen na otroško kliniko v Beogradu, a je žal izgubil bitko za življenje.Okužbo so pri novorojenčku odkrili takoj po njegovem rojstvu. Kljub intenzivnemu zdravljenju so mu kmalu začeli odpovedovati organi. Soočal se je s hudo dihalno stisko in pljučno hipertenzijo.V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 2.604 novih okužb, bitko z virusom pa je izgubilo 35 ljudi, poročajo tamkajšnji mediji.