Tragična smrt naslednice prehrambnega imperija: umrla je med delom na domačem posestvu

Lia Ferarini, najmlajša članica slovite italijanske prehrambene družine Ferarini, ki slovi po visokokakovostnih suhomesnatih izdelkih in balzamičnih kisih, je tragično preminila 8. novembra po nesreči na družinski kmetiji, poroča Telegraf. Stara je bila 56 let.

Nesreča se je zgodila med delom na posestvu, kjer je Lia vozila majhen traktor. Po poročanju medijev naj bi padla na betonski steber in utrpela smrtonosno poškodbo glave. Zaradi pomanjkanja prič tožilstvo še vedno preiskuje okoliščine nesreče ter je odredilo obdukcijo, ki bo izvedena v Modeni.

Živela na kmetiji

Lia se je odločila za umaknjeno življenje na kmetiji, medtem ko so njeni bratje in sestre vodili družinsko podjetje. Zadnjič je bila v javnosti opažena pred več kot desetletjem, ko je prejela nagrado za balzamični kis.

Podjetje Ferrarini, ki ga je ustanovil njen oče Lauro, je zaslovelo s kakovostnimi suhomesnatimi izdelki, a se je v zadnjih letih soočalo s finančnimi težavami. Leta 2023 je prišlo do spremembe lastništva in načrta za oživitev z investicijami v višini 70 milijonov evrov.

Lia je živela stran od žarometov in se posvetila življenju na podeželju. Njeni sodelavci jo opisujejo kot toplo in skrbno osebo, ki je z vsemi ravnala enako: »Delala je to, kar je najbolj ljubila,« so dejali v spomin nanjo.