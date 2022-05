Tragedija na peščeni plaži: fant je umrl, sestra za las ušla smrti (FOTO in VIDEO)

V New Jerseyju na obali Jersey Shore se je pred dnevi zgodila strašna tragedija. Kot poroča portal Breaking911, je dva najstnika zasula mivka, pri čemer je 18-letnik umrl, njegova 17-letna sestra pa se je poškodovala.

Okoli 16. ure so bili policisti in reševalci napoteni na plažo, saj so prejeli prijavo, da sta najstnika ujeta v mivki. Policija je pozneje potrdila, da sta 18-letni Levy Caverley in njegova 17-letna sestra izkopala globoko luknjo, ko se je pesek okoli njiju zrušil, zaradi česar sta ostala ujeta.

Fotografije in posnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako so prvi posredovalci in obiskovalci plaže pomagali pri reševanju. Na pomoč so pripeljali tudi buldožer.