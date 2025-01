Tragedija na otoku: 6 mesecev noseča učiteljica padla v 50 metrov globoko brezno

Iz Grčije poročajo o hudi tragediji. Tako je v bližini plaže Preveli na otoku Kreta Clara Thomann (33) iz ZDA padla v 50 metrov globoko brezno in umrla. Bila je noseča.

Prepad tako nedostopen, da je več kot 20 gasilcev skoraj vso noč poskušalo priti do Clare in jo rešiti, navajajo grški mediji. Potem ko so jo končno potegnili iz brezna, so nosečnico prepeljali najprej v zdravstveni center v Rethymnu, nato pa v bolnišnico v Chanii, a ni preživela.

Bila je v šestem mesecu nosečnosti, a otroka ni bilo mogoče rešiti.

Clara, sicer učiteljica, je na otoku preživela več dni s partnerjem Eliotom. To naj bi bil njun zadnji dopust pred rojstvom sina.