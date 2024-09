Tragedija na avtocesti: oče in mama mrtva, sinka (2) prepeljali v bolnišnico

Iz Avstrije poročajo o hudi prometni nesreči. Kot so sporočili s policije, je 33-letnik na avtocesti trčil v vozilo pred seboj, ki ga je vozil 63-letnik. Po trčenju je 33-letnik izgubil oblast nad vozilom, ki je prebilo ograjo in močno poškodovano obstalo na brežini med drevesi.

Zakonca umrla, sinka (2) prepeljali v bolnišnico

V nesreči sta umrla zakonca z Jezerskega v Bosni in Hercegovini. 33-letni voznik E.H. in 28-letna A.H. Njun dveletni sin je trčenje preživel in so ga odpeljali v bolnišnico, navaja RadioSarajevo.ba.