Tragedija brez primere: toča ubila 20-mesečno deklico

Med močnim neurjem na severovzhodu Španije je davi umrla 20-mesečna deklica, potem ko jo je v glavo zadelo zrno toče s premerom 11 centimetrov, so sporočile tamkajšnje lokalne oblasti. Deklico so odpeljali v bolnišnico v Gironi, kjer je zaradi poškodb kasneje umrla, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Toča je padala le deset minut, vendar je bilo to deset minut groze,« je dejala mestna svetnica v mestu La Bisbal d'Emporda Carme Vall in pojasnila, da je imela toča premer do 11 centimetrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz katalonskega meteorološkega urada so kasneje sporočili, da je bila toča, ki je padala na območju blizu španske meje s Francijo, najdebelejša v zadnjih 20 letih.

Poškodovanih 50 ljudi

V neurju s točo je bilo sicer po poročanju lokalnih zdravstvenih organov skupno poškodovanih skoraj 50 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE. Imeli naj bi manjše rane in zlome.

Na posnetkih, ki jih je predvajala španska televizija, je bilo videti več avtomobilov z razbitimi vetrobranskimi stekli ali vdolbinami na strehah, medtem ko je mestna uprava objavila tudi fotografije razbitih vitrajev na cerkvah, še navaja AFP.