Tovornjak padel na dvorišče in pod seboj skoraj pokopal domačinko (FOTO)

V eni od ozkih in precej strmih ulic v predmestju Reke se je v ponedeljek okrog pol poldneva skorajda pripetila tragedija, novice o njej pa domačini niso pospremili z nikakršnim presenečenjem.

Nekako je ulico Tina Ujevića zašel velik in dolg tovornjak, mnogi menijo, da je bila za to kriva napaka v navigaciji, ki morda ni predvidela, da gre za zelo ozko ulico, in da tovornjak takšne velikosti tam najverjetneje ne bo zvozil ovinka. Slednje se je tudi zgodilo. Voznik je trčil v ograjo ob cesti, jo prebil, tovorno vozilo pa je padlo na dvorišče hiše.

Voznik je utrpel lažje poškodbe. FOTO: Nel Pavletic/pixsell

Voznik se je v nesreči lažje ranil, oskrbeli so ga v reški bolnišnici, tam pa je pomoč poiskala tudi domačinka, ki je v trenutku nesreče stala na dvorišču. Ker se je ogromno vozilo ustavilo komaj dva metra od nje, je doživela hud šok, zaradi česar je poiskala zdravniško pomoč, telesnih poškodb pa na srečo ni utrpela.

Kljub temu je bila tokratna nesreča kaplje čez rob in stanovalci so se odločili, da obiščejo pravnika, saj jim je dovolj, da se ves čas počutijo ogrožene, ne le med hojo po ulici, ampak tudi v svojih domovih, ki stojijo tik ob cesti.