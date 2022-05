To je Zoran, ki je Jeleno neusmiljeno pretepel in trikrat povozil (VIDEO)

Nekdanji udeleženec glasbenega tekmovanja Pinkove Zvezde Zoran Gromović (tedaj je bil star 46 let) je 28. novembra 2015 na grozljiv način umoril partnerico, prav tako pevko Jeleno Turšum (35), a javnost je bila o tem obveščena šele več let kasneje, poroča mondo.rs. Tedaj je Jeleno po nastopu najprej brutalno pretepel, nato pa jo ubil. Jelena je bila sicer mati treh otrok.

»Gromović je Jeleno odvlekel do počitniških hišic. Tam jo je tepel, dokler ni izgubila zavesti. Nato je trikrat z avtom zapeljal čez njo, potem pa poklical policijo,« je takrat povedal njen očim.

Zoran Gromović je bil za umor obsojen na osem let zapora. »Odločili smo se za osem let zapora, ker dotlej še ni bil obsojen, ima ženo in dva otroka. Med sojenjem se je dobro obnašal, čeprav je bilo njegovo dejanje grozljivo,« je takrat povedala sodnica.