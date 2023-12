To je storil oče umorjene Vanje, ko so ga odpeljali v pripor (VIDEO)

Aleksandra Đorčevskega, očeta ugrabljene in umorjene 14-letne Vanje, so privedli pred sodišče, je poročala makedonska televizija TV Skopje 1.

Tožilstvo ga sumi kot sostorilca pri umoru lastne hčerke. Zanj so zahtevali tudi 48-urno pridržanje, da ne bi pobegnil in oviral preiskave.

Vanjinega očeta so po dnevu, ki ga je preživel na policijski postaji in tožilstvu, pripeljali na sodišče. Na sodišče je prišel v spremstvu policije z lisicami na rokah. Kot je razvidno iz posnetka, ki ga je objavil skopje1.mk, je med pridržanjem dvignil oba palca, kot da se je zgodilo nekaj dobrega.

Tožilstvo in ministrstvo za notranje zadeve Severne Makedonije sta zjutraj sporočila, da Vanjin oče zanika kakršno koli povezavo z ugrabitvijo in umorom, a trdita, da imata dokaze o nasprotnem.

Prav tako je ministrstvo za notranje zadeve Severne Makedonije v nedeljo sporočilo, da je razpisana mednarodna tiralica za Ljupča Palevskega, gradbenega podjetnika in predsednika desničarskega gibanja Treta, ki je osumljen umora 14-letne Vanje.

Truplo dekleta so našli v nedeljo blizu vasi Orman na obrobju makedonske prestolnice. Njene ugrabitve in umora je osumljenih pet ljudi, med njimi tudi njen oče.

»Glavni organizator in izvršitelj, ki je 27. novembra 2023 okoli 11. ure s pištolo usmrtil mladoletnico, je v strahu pred dokazi, ki bi jih lahko našlo ministrstvo za notranje zadeve, storil kaznivo dejanje. Naredili bom vse, da to pošast privedemo pred roko pravice, takoj ko bo stopi na naša tla,« je povedal makedonski notranji minister Oliver Spasovski, ki je imel v mislih Ljupča Palevskega Palča, je v tujini in je trenutno nedosegljiv oblastem.

Palevski vodi v Severni Makedoniji desno prorusko stranko in se je ukvarjal z gradbeništvom. Bil je tudi v izročitvenem priporu v Beogradu na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je izdala Hrvaška. Spasovski je pojasnil, da je Palčo najprej pobegnil v Beograd, nato pa v Bolgarijo.

Motiv je koristoljubje

Trdi, da je Palčo Severno Makedonijo zapustil z avtomobilom. »Skupaj z odvetnikom je odšel v Beograd, nato pa naslednji dan v Bolgarijo,« je poudaril Spasovski. Med iskanjem pogrešane je bil Palčo aktiven na družbenih omrežjih.

»V zvezi z dvema primeroma umora je osumljenih pet oseb, tri osebe so v pridržanju, ena je v tujini, peti osebi, očetu mladoletnice, pa je bila odvzeta prostost. Motiv je koristoljubje, ena od oseb pa je v dogovoru in z vednostjo družinskega člana organizirala izvršitev kaznivega dejanja z namenom izsiljevanja denarja od matere in da bi se s tem okoristili vsi vpleteni,« je pojasnil Spasovski.

Makedonski tožilec Gavril Bubevski je povedal, da ve, da je mati umorjene Vanje G. nedavno prodala stanovanje, kar je bil motiv za ugrabitev dekleta.

Za makedonsko Telmo se je oglasil odvetnik Ljupča Palevskega, osumljenega za umor, in razkril, da je svojo stranko pred dnevi odpeljal v Beograd. »Prosil me je, naj ga peljem v Beograd, ker ni imel vozila. Nič nisem vedel o tem. Vem, da naj bi šel v Beograd, rekel je, da ima naročen pregled.«