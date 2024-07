To je Krešimir, ki je moril v domu za ostarele (FOTO)

Na dan prihajajo nove podrobnosti o strelcu v domu za ostarele v Daruvaru. Hrvaški Index poroča, da je storilec 51-letni Krešimir Pahoki iz Donjeg Daruvara. V domu za ostarele je pod njegovimi streli umrlo pet oseb, deset je poškodovanih. Strelčeva mati je bila v domu zadnjih deset let.

Pahoki je upokojeni vojni policist, ki ga je leta 1996 odlikoval Franjo Tuđman. Po strelskem pohodu je Pahoki zbežal, a so ga policisti kmalu prijeli.

Hrvaški mediji poročajo, da je Pahoki tudi danes, tako kot vseh zadnjih deset let, sedel pred trgovino in pil pivo. V nekem trenutku je odšel do gasilskega doma in prosil hišnika, naj ga skupaj s prijateljem odpelje do mesta. Hišnik ga je zavrnil, ker naj bi imel delo.

»Mislil sem, da mora do bankomata ali kaj takšnega. Na pamet mi ni prišlo, da namerava narediti kaj takšnega. Ne vem, kaj naj rečem. V šoku sem.«

Policisti naj bi že v preteklosti imeli težave s Pahokijem. Pred kratkim je po stopnicah potisnil znanca, pred tem pa mu naj bi v usta potisnil pištolo. Moški je med padcem utrpel tako hude poškodbe, da je moral na operacijo. »Bil je v redu, a ko se je upokojil, je alkohol naredil svoje,« so rekli njegovi znanci.