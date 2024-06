Televizijski zvezdnik se s sprehoda ni vrnil

Strokovnjak za prehrano, televizijski voditelj in zvezdnik BBC Michael Mosley je nenadoma izginil med počitnicami na grškem otoku Simi. Iskalno-reševalna akcija še vedno poteka, vključeni so policijski psi in droni, ki preiskujejo težko dostopna območja. Iz Aten so na pomoč napotili tudi helikopter.

Grška policija je namreč sporočila, da je 67-letni Mosley svojo ženo, s katero je letoval na tem otoku, v nekem trenutku pustil na plaži, bilo je to v sredo, in se odpravil na sprehod do središča otoka. Pri tem naj bi ga opazilo več domačinov.

Za Mosleyjem pa se je nato izgubila vsaka sled. Njegov telefon so našli v kraju, kjer je bival z ženo, ta pa ga je po hitrem postopku prijavila za pogrešanega.

Iz Aten prispela specialna ekipa za iskanje in reševanje

Policisti se vse bolj bojijo, da je 67-letnik padel z velike višine. Mosley se je namreč v sredo ob 13.30 v kraju Agios Nikolaos podal, kot rečeno, na sprehod ob obali. Ker pa se do 19.30 še ni vrnil, je njegovo ženo Clare začelo tako močno skrbeti, da je poklicala policijo, o Mosleyju pa še vedno ni ne duha ne sluha.

V četrtek je iz Aten prispela specialna ekipa za iskanje in reševanje z droni. Prečesali so domala vsak kotiček otoka, tudi gozdove in hribe, sodelovali so številni prostovoljci.

Zdaj se policija osredotoča predvsem na pot, po kateri naj bi se Mosley odpravil do plaže. Ker je od njegovega izginotja minilo že toliko časa, se je iskanje razširilo še na druge dele otoka. »Morda mu je spodrsnilo in je padel, kdo ve, morda zaradi srčnega infarkta,« je pripovedoval vir blizu policije.

V Angliji je Mosley znan predvsem po prehranskih priporočilih in načrtih za občasno postenje, pa tudi po zagovarjanju diet z malo ogljikovimi hidrati.