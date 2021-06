Podobe s prizorišča strmoglavljenja, med potniki znani slovenski fotograf Miro (FOTO in VIDEO)

»Letala ni več«



Letalo se je prelomilo na pol in začelo goreti

Prizorišče nesreče na Češkem. FOTO: Češka policija

Ostanki letala, v katerem je bil Miro Majcen na Češkem. FOTO: Češka policija

V nedeljo se je na južnem Češkem zgodila huda nesreča letala akrobatske skupine Flying Bulls. Kot poroča avstrijski ORF, je ena oseba umrla (šlo naj bi za pilota), druga pa je hudo poškodovana. Po naših zanesljivih, a neuradnih informacijah naj bi šlo za znanega slovenskega fotografa. Kot smo izvedeli, je padec letala preživel, na kraju so se borili za njegovo življenje, utrpel naj bi hude opekline.Vodja češkega letalskega centra v Pragi je potrdil strmoglavljenje. »Letala ni več,« je v poročilih za ORF v nedeljo ob 19.15 dejal po telefonu s tresočim se glasom. Tudi letalski portal aviation-safety.net je poročal, da je umrla ena oseba. Do strmoglavljenja naj bi prišlo v okolici češkega mesta Jickovice, kakšnih 70 km od Prage in 90 km od avstrijske meje. Letalo naj bi se namreč vračalo z mednarodne letalske razstave na Poljskem v Salzburg, kjer ima sedež Red Bull, glavni pokrovitelj akrobatske skupine. Šlo je za letalo Trojan T-28B, izdelano leta 1954 in restavrirano.Češka policija je kraj nesreče zavarovala in objavila fotografije. Letalo je iz neznanega vzroka strmoglavilo v gozd ter se prelomilo na več delov in začelo goreti.Letalska nesreča Mira Majcna odpira tudi stare rane podobne letalske nesreče, v kateri je pred leti umrl fotograf Slovenskih novic. Tudi on je strmoglavil z letalom in padca ni preživel. Več preberite tukaj