Stricu male Marie odredili pripor. Deklico je posilil in zadušil, truplo pa vrgel na vaško dvorišče

Moškemu (32) iz Botošana v Romuniji, ki je osumljen, da je posilil in ubil svojo osemletno nečakinjo Mario, njeno truplo pa odvrgel v grmovje blizu vasi Jajai, so odredili pripor do 30 dnevni pripor.

Obtožen je, da je v petek, 24. maja, okoli 20. ure deklico posilil in jo nato zadušil, ko je deklica prišla k njemu domov po ponev, po katero jo je poslala mama. Na koncu je njeno napol golo in okrvavljeno truplo odvrgel v grmovje nedaleč od hiše in zbežal.

Truplo deklice s poškodbami so našli v noči s petka na soboto, osumljenčevega strica pa so ujeli šele v soboto okoli poldneva, nedaleč od kraja zločina, ko se je skrival v visoki travi.

Očitano mu kaznivo dejanje naj bi med zaslišanjem priznal, poroča telegraf.rs.