Slovenska voditeljica ostala pred vrati stanovanja: Navijajte tudi za naju (FOTO)

Voditeljica in vplivnica Jerica Zupan se je prejšnji teden z družino mudila na grškem otoku Kapatos, kmalu po prihodu domov pa so doživeli neprijetno presenečenje. Polovica ključa vhodnih vrat, ki jim je zadnje mesece odpirala stanovanje, tokrat očitno ni več zadostovala.

Tako sta Jerica in mali Maks pred stanovanjskim blokom v avtomobilu čakala, da bo konec tekme. »Medtem ko drugi navijate, midva takole sediva v avtu in čakava Timota, da tudi on neha navijat,« je povedala sledilcem na instagramu. Kmalu se jima je v avtu pridružil tudi njen partner, čas pa so si med drugim krajšali z igrico na telefonu.

Mlado družino so kmalu iz zagate rešili mojstri, ki so prišli popravit ključavnico.

Dlje časa je sedela v avtu. FOTO: Jerica Zupan/Instagram