Policija aretirala strica posiljene deklice (8)

32-letnik iz okrožja Botoşani v Romuniji je osumljen umora svoje osemletne nečakinje Marie. Policija ga je ujela v bližini njegovega doma, ko je izstrelil dva strela.

Moškega (32) so prijeli v soboto, 25. maja, v bližini njegove hiše, je sporočil okrožni policijski inšpektorat (IPJ) Botošani, poroča News.ro. Osumljen je umora osemletne deklice, ki je v petek zvečer odšla od doma in so jo našli mrtvo v gozdičku na obrobju vasi, kjer je živela Maria. Osumljenec je dekličin stric.

Dva strela

Da bi prijeli osumljenca, so policisti izstrelili dva strela. »Moškega, osumljenega storitve kaznivega dejanja, je policija identificirala in prijela. Videli so ga, kako je hodil proti svoji hiši. Dva strela sta bila izstreljena v navpični ravnini brez registriranih žrtev ali druge škode,« so sporočili iz IPJ Botošani in dodali, da je bila intervencija težka.

Deklica je v petek okoli 20. ure odšla od doma k bližnjemu sorodniku, a se ni več vrnila. Takoj so začeli z iskanjem in ponoči so otroka našli mrtvega. Bila je brez oblačil in s sledmi krvi na telesu, preiskovalci pa sumijo, da je bila pred usmrtitvijo posiljena.

Pri iskanju osumljenca so sodelovali policisti IPJ Botošani, žandarji, gasilci, mejna policija, predstavniki Brigade za organizirani kriminal (BCCO) in Oddelka za posebne operacije (DOS), ki so uporabljali tako dron kot helikopter, pooroča mondo.rs.