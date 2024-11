Streli med aretacijo desničarjev

Policijski preiskovalci so v torek zjutraj z nalogi za aretacijo po vsej deželi Saški; v Leipzigu, Dresdnu ter drugih krajih, pa tudi na Poljskem ter v Avstriji, pridržali osem domnevnih članov militantne nacionalsocialistične skupine Saški separatisti. Po informacijah dnevnika Bild se je najmanj eden osumljencev zoperstavil policistom s puško karabinko, padli so streli, a na koncu so upornika prijeli.

Zvezno tožilstvo skupini očita, da se je pripravljala na skorajšnji propad Nemčije in izvajala paravojaško usposabljanje v skladu z načrti, v okviru katerih bi nasilno prevzeli nadzor nad določenimi območji na vzhodu Nemčije s ciljem vzpostavitve nacionalsocialistične države in družbe. Prav tako niso imeli zadržkov pred etničnim čiščenjem.

Šest izmed pridržanih je končalo v priporu. Trije akterji so bili tudi člani politične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) iz Saške, med njimi tudi mestni svetnik Kurt Hältasch iz leipziškega volilnega okraja. Prav slednji naj bi dobil kroglo v čeljust med streljanjem, o čemer pa še poteka preiskava

Vodstvo AfD na Saškem je včeraj nato sporočilo, da je strankin izvršni odbor soglasno potrdil izključitev treh njihovih članov, odločitev pa mora potrditi še deželno arbitražno sodišče. Sopredsednika AfD Tino Chrupalla in Alice Weidel sta podprla odločitev vodstva na Saškem.

Zatrdila sta še, da AfD »nima nobene zveze s to domnevno neonacistično skupino«. AfD je znana po protimigrantskih stališčih, dosega pa uspehe na volitvah v več zveznih deželah na vzhodu Nemčije. Stranka sicer trdi, da nima nič z nasilnimi skrajno desničarskimi gibanji, ki so v porastu tudi v Nemčiji.