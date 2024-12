Strašno! Sončila se je na plaži, ko jo je nenadoma povozilo terensko vozilo

Na priljubljeni plaži Playa del Inglés na jugu Gran Canarie na Kanarskih otokih je prišlo do šokantne nesreče, v kateri je umrla 64-letna ženska. Medtem ko je mirno uživala na soncu, jo je povozilo terensko vozilo, ki je zapeljalo naravnost čeznjo.

Do nesreče je prišlo v času, ko je bil njen mož v morju, ona pa se je sproščala na plaži. Playa del Inglés je znano letovišče, priljubljeno med turisti od vsepovsod, družinami, posamezniki in popotniki, ki iščejo sproščeno in prijazno okolje.

Voznik je po nesreči izjavil, da sploh ni vedel, da je zbil osebo. Policija ga je izsledila in zaslišala še isti dan. Po prvih informacijah je bilo vozilo v bližini znamenitih sipin Maspalomas, nesreča pa se je zgodila le nekaj metrov stran od prodajnega kioska na plaži. Domnevno je voznik dostavljal blago v kiosk, ko je prišlo do tragičnega dogodka.

Poskušali so jo rešiti

Policija je že sprožila preiskavo, da bi ugotovila, ali je vozilo kršilo predpisane ure dostave (med 8. in 11. uro), ali predvideno pot. Regionalne oblasti sicer še niso potrdile državljanstva žrtve, vendar naj bi šlo za nemško turistko.

Fotografija je simbolična. FOTO: Balate Dorin Getty Images

Predstavnik regionalnega centra za nujne primere je potrdil, da je ženska umrla zaradi nesreče. »Dogodek se je zgodil okoli 12.30 ure na plaži Playa del Inglés v občini San Bartolomé de Tirajana. Smrt je bila potrjena po tem, ko so ji reševalci na plaži nudili prvo pomoč. Na kraj so prispeli tudi policisti in reševalci,« so sporočili.

Letovišče Playa del Inglés še ni podalo izjave o tragičnem dogodku.