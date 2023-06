Strašna tragedija: starši šli k maši, dojenčica tri ure v vrelem avtu

Grozljiva vest prihaja iz ZDA. 11-mesečna deklica je umrla, potem ko so jo starši pustili v vročem avtomobilu, medtem ko so bili v cerkvi na Floridi.

Policija je razkrila, da so jih v nedeljo okoli 13. ure poklicali v evangeličansko baptistično cerkev Mount of Olive v Palm Bayu zaradi poročila o neodzivnem otroku. Dojenčka so pustili v avtu približno tri ure, medtem ko so se njeni starši udeležili maše. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so jo razglasili za mrtvo, navaja Independent.

Preiskava še poteka, policija pa ni sporočila, ali bo vložila obtožnico zoper starše, ki niso bili imenovani.

Po podatkih organizacije KidsAndCars.org je bilo lani v ZDA 36 smrtnih žrtev otrok v vročih avtomobilih, leta 2023 pa šest.