Strašen požar v Španiji zajel ogromno stavbo. Številni mrtvi in pogrešani (VIDEO)

Ogenj je v četrtek, 22. februarja, okoli 17.30 zajel 14-nadstropni objekt v četrti Campanar v Španiji in se razširil na sosednjo stavbo. Gasilci so ljudi reševali z balkonov, medtem ko je močan veter dodatno razpihoval ogenj.

V objektu je sicer 138 stanovanj s približno 450 stanovalci. Lokalni mediji poročajo, da so gasilci z žerjavi rešili več oseb, vključno s parom iz sedmega nadstropja in najstnikom, ujetim v prvem nadstropju stavbe.

Ogenj se je razširil v 10 minutah

»Gasilci se borijo z ognjem in trenutno večino energije vlagajo v hlajenje zunanjih delov stavbe. Zaradi značilnosti objekta niso mogli vstopiti v notranjost, požar so lahko pogasili le od zunaj,« je dejal Jorge Suarez, namestnik direktorja za nujne primere, poroča CNN.

Plameni so popolnoma objeli stavbo v Valencii. FOTO: Jose Jordan Afp

Esther Puchades, podpredsednica Fakultete za industrijski inženiring v Valencii, je za špansko tiskovno agencijo Efe povedala, da je pred požarom stavbo pregledala in da je njena zunanjost izdelana iz poliuretanskega materiala, ki ni več pogosto v uporabi, saj je lahko vnetljiv.

Moški, ki živi v drugem nadstropju zgorelega objekta, je za televizijsko postajo La Sexta povedal, da se je požar izjemno hitro razširil, potem ko je izbruhnil v četrtem nadstropju. »Ogenj se je razširil v 10 minutah, morda zaradi materiala v fasadi,« je dejal.

Kriva fasada

Ta sum je potrdil inženir David Higuera, ki je za El País povedal, da je vzrok za širjenje požara res material fasade. »Aluminijaste plošče s penasto izolacijo, ki sestavljajo zunanjo plast stavbe, so zelo dobre pri izolaciji pred vročino in mrazom, vendar so visoko vnetljive,« je dejal.

Zaradi značilnosti objekta gasilci niso mogli vstopiti v notranjost. FOTO: Eva Manez Reuters

Oblasti so na območju postavile terensko bolnišnico in sporočile, da bodo prebivalce, ki so morali zapustiti svoje domove, nastanili v hotelih, še piše BBC. Oglasil se je tudi španski premier Pedro Sanchez.

»Zgrožen sem nad strašnim požarom v Valencii ... Izražam svojo solidarnost z vsemi ljudmi, ki jih je požar prizadel, in pozdravljam hitro odzivnost osebja za nujne primere,« je zapisal na omrežju X.