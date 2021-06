Strašen incident ob Savi: brcal jo je, ostali pa so gledali (VIDEO)

Obiskovalci beograjskega kopališča Ada Ciganlija so bili priča strašnem in nasilnem incidentu. Mladenič je, kljub temu, da je bilo kopališče polno kopalcev po verbalnem napadu še fizično napadel dekle. »Dovolj je. Umakni se in pusti me pri miru, idiot,« je dejalo dekle. »Se delaš norca iz mene,« je dejal in začel z zverinskimi udarci.Po videnem se je vmešal eden izmed starejših moških na plaži, da bi zaščitil žensko, a je začel moški divje brcati žensko v glavo. Množica, ki je bila na plaži pa je le nemo gledala vse skupaj.