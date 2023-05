Srhljivka na letališču: našli so jo šele, ko se je začel širiti neprijeten smrad (VIDEO)

Iz Indonezije poročajo o grozljivi nesreči v dvigalu. Aisiah Sinta Dewi (38) se je z dvigalom odpravila v drugo nadstropje indonezijskega letališča Kualanamu v Medanu, da bi pričakala nečakinjo. Dewi je v dvigalo vstopila, ko je tipkala po mobilnem telefonu in se zmedla, ko se vrata dvigala niso odprla, ampak so se odprla vrata na drugi strani, česar sploh ni opazila.

V paniki je ženska začela pritiskati na gumbe za klic v sili in skušala na silo odpreti vrata dvigala. Nato naj bi poklicala nečakinjo in ji povedala, da je obtičala v dvigalu. Hkrati je pritiskala na gumbe in poskušala odpreti vrata, dokler ji to le ni uspelo. V veliki paniki je takoj, ko so se odprla vrata, skušala zapustiti dvigalo in padla v globino. Žrtvina družina je prosila letališko osebje, naj jo poišče, potem ko ni mogla priti v stik z njo, vendar je na letališkem terminalu niso našli.

Dewi so našli šele čez tri dni, ko se je iz dvigala začel širiti neprijeten smrad, navaja Jutarnji list.