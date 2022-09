Srhljiva izpoved mame Miloševe žrtve:»Tisto noč sem izvedela, da se je dotikal mojega otroka«

Mati deklice, žrtve inštruktorja jahanja, je povedala o grozi, ki jo je doživela njena hčerka. Deklica je bila stara le 14 let, ko jo je nadlegoval aretirani učitelj jahanja in kaskader Miloš Đukić, star 68 let.

»Hčerka je oboževala jahanje in vpisali smo jo v šolo, ki nam je kasneje uničila življenje. Bila je uspešna in podpirala sva jo, oče pa je pogosto ostajal v tistem konjeniškem klubu, sedel, jedel in pil s tem istim moškim in nikoli nisva niti pomislila, da bi se lahko zgodilo kaj hudega,« je povedala mama zdaj polnoletne deklice, ki ni mogla zadrževati solz, poroča Mondo.

Nesrečna ženska je skozi jok razložila, kako je izvedela za grozljivko, ki jo je njen otrok doživljal v konjeniškem klubu. »Tiste noči ne bom nikoli pozabila! Tisto noč sem izvedela, da se je učitelj dotikal mojega otroka in kaj grdega ji je govoril ter kako jo je zapeljal. Dotikal se je je z rokami med njenimi nogami, jo prijel za zadnjico in dojke, pripeljal jo je tudi do postelje, ki je v sobi blizu hleva,« pove in nadaljuje:

»Moja hčerka mi verjetno niti ne bi povedala, kakšen pekel je doživljala, se je pa pred tem zaupala prijatelju, ki je vztrajal, da mi pove, kaj se ji je zgodilo, ne enkrat, ampak večkrat.« Sogovornica pojasnjuje, da je leta 2010 zaupala svojemu otroku in se začela boriti za pravico. »Povedali sva očetu, kaj se je zgodilo, primer smo prijavil policiji. Miloš Đukić je končal v priporu zaradi nedovoljenih spolnih dejanj, kjer je preživel mesec dni, potem pa so ga izpustili. Sojenje je trajalo tri leta v Mladencu, Đukić pa se je nenehno izmišljeval, zakaj ga ni na obravnave,« pravi objokana ženska in dodaja: »Izmislil si je, da ima povišan sladkor, da mu je padla čeljust. Ko je potem njegov odvetnik rekel, da mu je 'padla čeljust', sem šla v Lipovaški gozd, on pa je spal.«

Hude posledice

Dodala je, da je družina Miloša Đukića bila z njim na sojenju in je zanj lagala. »Žena in hčerka sta na sodišču podali lažno izjavo, mojo hčer pa je nato nagovoril z besedami: 'Daj, ne izmišljuj si!' Mojemu otroku nihče ni verjel, idiot pa je bil oproščen, pa tudi če bi bil obsojen, bi dobil samo 16 mesecev zapora,« pripoveduje obupana.

Nesrečna ženska je še povedala, da je njena hči zdaj deklica in ima od takrat posledice. Povedala je tudi, da je bila šokirana, ko je videla Đukića na televizijskem oglasu, da ji je takrat počil film. »Moj otrok sedi in gleda televizijo, potem pa ven skoči Miloš Đukić in otroku ni dobro. Tudi to podjetje sem klicala in pojasnila, kdo je, pa so oglas umaknili, potem pa so ga spet začeli predvajati,« pravi ženska in doda, da je njen otrok od takrat uničen in da obiskuje zdravnika.

Spomnimo, Miloša Đukića, znanega kaskaderja in inštruktorja jahanja v Lipovaškem gozdu, so prijeli zaradi suma storitve kaznivega dejanja posilstva, poskusa posilstva in nedovoljenih spolnih dejanj. Po neuradnih podatkih naj bi ga ovadilo deset deklet, med njimi tudi mladoletne.