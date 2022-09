Trener Miloš leta posiljeval deklice: »Ko je bilo konec, sem se delala, da spim«

Policija je v Beogradu aretirala 68-letnega Miloša Đukića iz konjeniškega kluba v Barajevu, in sicer zaradi suma, da je od leta 2010 do 2021 nad učenkami svoje šole jahanja zagrešil kazniva dejanja posilstva, poskusa posilstva in pet drugih kaznivih dejanj spolnega nasilja.

Đukić je v času Jugoslavije zaslovel kot kaskader, kot piše nova.rs, bil pa je odgovorna oseba v jahalni šoli in ga sumijo, da je decembra 2010 posilil takrat mladoletno deklico, neprimerno ravnanje in dotikanje intimnih delov učencev šola jahanja pa se je nadaljevalo še dobrih 10 let.

Izpoved žrtve: »Ko je bilo konec, sem se delala, da spim«

»Poskušala sem se izviti stran, a me je držal, v tistem trenutku sem ugotovila, da sem z njim v gozdu sredi noči popolnoma sama in da ni nikogar, ki bi mi pomagal, da nisem imela kam zbežati,« je razkrila danes 29-letna Katarina Šolaja, učenka Konjeniškega kluba MBM v njegovi lasti, ki je pri 17 letih postala njegova žrtev. »Bala sem se, da ga bom razjezila. Potem sem otrpnila in samo želela, da mine. Ko je bilo konec, sem se delala, da spim, v upanju, da je to vse in da se me ne bo spet dotikal,« je povedala preiskovalcem.

Đukiću so odredili 48-urno pridržanje in ga bodo privedli na višje državno tožilstvo v Beogradu.