Srce parajoča zgodba: na silvestrovo jo je nameraval zaročiti, umrl je, ko je želel vzeti zaročni prstan (FOTO)

Spletna stran fox5dc.com, ki se sklicuje na informacije oblasti in družine, poroča o zares tragičnem dogodku, ki se je zgodil v Oaklandu. Na božično jutro je v neki hiši nastal požar in 37-letnemu moškemu je iz nje uspelo rešiti njegovo družino, nato pa je želel v hiši najti še zaročni prstan, a ga je to stalo življenja, saj je v požaru umrl. Po informacijah gasilcev je bil verjetno razlog za njegovo smrt dim.

Po besedah oblasti je moškemu uspelo rešiti njegovega očeta, brata in teto. Družina 37-letnika je povedala, da je prstan nedavno kupil, shranjenega pa je imel v sefu.

Pokojni je imel zelo ljubečo osebnost. »Steve je bil resnično najboljša oseba, kar jih lahko srečaš. Tako zelo je imel rad svojo družino, svoje prijatelje, vse,« je po tragičnem dogodku povedala njegova partnerica.