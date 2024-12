Zaradi požara evakuirali 13 oseb: dojenčka in dva odrasla odpeljali v bolnišnico

Gasilci so sinoči, okoli 21. ure, posredovali na Prevaljah, v Zgornjem kraju 8, piše portal. Koroška čveka. Kot je za portal povedal vodja intervencije Dejan Stijepič, je do požara prišlo v kletnih prostorih bloka, dim pa se je razširil vertikalno po stopnišču.

Iz objekta so gasilci evakuirali in rešili deset odraslih oseb, enega mlajšega otroka in dva dojenčka.

Po približno dveh urah se je šest stanovalcev lahko vrnilo v stanovanja, je povedal vodja intervencije za portal Koroška čveka. Skupaj so evakuirali 13 oseb.

Na kraju so posredovali tudi policisti in reševalci nujne medicinske pomoči, ki so dve odrasli in enega dojenčka odpeljali v bolnišnico. En otrok pa je s skupaj s starši sam poiskal zdravniško pomoč, še piše portal.