Evakuiranih 1200 ljudi, zagorel je znameniti Eifflov stolp (FOTO)

Na Eifflovem stolpu v Parizu je zagorelo. Ognjeni zublji naj bi bili v jašku dvigala med 1. in 2. nadstropjem. Vse ljudi v bližini so evakuirali, gasilci so še vedno na terenu, navaja Newsweek.

Evakuiranih je bilo približno 1200 ljudi

Gasilci naj bi po poročilih lokalnih medijev že ugotovili izvor, požar je očitno povzročila naprava, ki se je pregrela v bližini kabla v enem od dvigal.

FOTO: Anna Kurth Afp

FOTO: Anna Kurth Afp

FOTO: Anna Kurth Afp

Požar je zdaj že pod nadzorom, pa poroča The Mirror.