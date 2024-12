Šokantni incident v kampu: med skupno večerjo 26 ljudi hkrati izgubilo zavest

Minuli konec tedna se je v švicarskem kampu v Giswilu zgodil grozljiv incident, ki bi kaj lahko prerasel v tragedijo, kakršne tamkajšnji prebivalci ne pomnijo. Nič hudega sluteč se je 35 turistov odpravilo na večerjo v skupni šotor, ko je nenadoma 26 od njih izgubilo zavest, preostali pa so začeli tarnati zaradi slabosti ali glavobola.

V bolnišnico so jih odpeljali 17

Na srečo so lahko tisti, ki so bili pri zavesti, o dogajanju obvestili reševalno službo, in ta se je nemudoma odzvala. V kamp so prihiteli vsa razpoložljiva reševalna vozila in celo dva helikopterja. Izkazalo se je, da so se ljudje v šotoru zastrupili z ogljikovim monoksidom, tihim ubijalcem, ki predvsem v kurilni sezoni vsako leto vzame več življenj. Tokrat je večina imela srečo in so si, ko so se nadihali svežega zraka, povsem opomogli, 17 pa so jih morali kljub temu prepeljati v okoliške bolnišnice.

Na prizorišče zastrupitve so se odpravili tudi preiskovalci, ki bodo morali zdaj ugotoviti, kaj se je zgodilo oziroma od kod je v šotor vdrlo toliko ogljikovega monoksida, običajni krivci so grelne naprave, niso pa seveda edini.

Brez barve, vonja, okusa

Ogljikov monoksid je nevaren plin brez barve, vonja in okusa, ki nastane pri pomanjkanju kisika med procesom izgorevanja. Ljudje ga ne zaznamo, dokler se ne pojavijo simptomi zastrupitve, ki so lahko tudi usodni.

Pri vdihavanju ogljikovega monoksida ta plin namreč vstopi v krvni obtok, kjer se veže na hemoglobin, kar preprečuje prenos kisika po telesu. Posledično lahko pride do hipoksije ali pomanjkanja kisika v tkivih, kar povzroča simptome, kot so slabost, glavoboli, omotica, zmedenost in v hujših primerih izguba zavesti ali celo smrt.