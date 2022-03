Štiriinpolmesečnima dvojčkoma, bratcu in sestrici, ki sta neutolažljivo jokala, se gre zahvaliti, da je z družino Loborec iz Ljubljane vsaj približno dobro in da niso umrli zaradi tihega ubijalca, ogljikovega monoksida. Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili v četrtek malo po 20. uri obveščeni, da v stanovanju v Tesarski ulici spuščajo plini, nevarni za ljudi. »Štiri osebe so zaradi vdihavanja plina potrebovale zdravniško pomoč,« je zapisal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana. Na kraj dogodka so prišli tako reševalci kot gasilci. Kot nam je pojasnil tiskovni pre...