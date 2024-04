Med mašo prišlo do uhajanja plina: 25 ljudi, od tega 6 otrok, hospitalizirali

Zaradi uhajanja plina med mašo v cerkvi v Torinu so na veliko soboto hospitalizirali 25 ljudi. Plin je uhajal zaradi poškodbe na jeklenki, gasilci pa so kmalu po tem, ko je nekaj deset udeležencev maše opozorilo na slabo počutje, evakuirali cerkev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Večino udeležencev maše so reševalci pregledali po evakuaciji. 25 ljudi, vključno s šestimi otroki, pa so hospitalizirali zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Enega otroka so zdravili v dekompresijski komori, navaja dpa.