Jutranja drama na Voklem, družina se je zastrupila z ogljikovim monoksidom

Danes ob 4.10 se je v Voklem, občina Šenčur, družina zastrupila z ogljikovim monoksidom. Gasilci GARS Kranj so z detektorjem nevarnih plinov zaznali povišane vrednosti CO, prezračili stanovanjski objekt, iznesli žerjavico, iz pritličnega stanovanja evakuirali še eno osebo in prepovedali nadaljnje kurjenje, poroča uprava za zaščito in reševanje.