Šok v priljubljeni turistični destinaciji, ribiči našli obglavljeno truplo dečka (16)

Iz znanega jamajškega turističnega središča Montego Bay prihajajo poročila o strašni tragediji. Truplo srednješolca Jahmarija Reida, ki je bil star komaj 16 let, so našli brez glave in rok, potem ko je šel sam na podvodni ribolov.

Izkušen podvodni ribič, napadel ga je morski pes

Jahmari ni šel prvič pod vodo. A tokrat je šlo vse narobe, navaja News.com. Glede na vrsto poškodb nesrečnega srednješolca domenvajo, da ga je napadel morski pes. V bližini mesta, kjer so našli njegovo truplo, so namreč videli velikega tigrastega morskega psa. Ko so ga zagledali, so ga ribiči napadli, a jim je pobegnil. Menijo, da je možno, da je srednješolca napadel prav ta morski pes.

Redek primer

Podatki kažejo, da je to četrtič v zgodovini, da je morski pes nekoga napadel in ubil v tej državi. Na splošno morski psi redko napadejo ljudi, razen če jih izzovejo. Zakaj je morski pes tokrat napadel, ni znano.

Incident je med lokalnimi prebivalci vzbudil zaskrbljenost zaradi prisotnosti morskih psov na tem območju. Nekateri domačini ob tem ugibajo, da je plenilec morda sledil ladji za križarjenje v zaliv.