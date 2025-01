Šok na letališču: v podvozju letala našli dve trupli

Na letališču Fort Lauderdale v ameriški zvezni državi Florida so v podvozju enega od letal družbe JetBlue odkrili dve trupli, danes poročajo ameriški mediji. Okoliščine incidenta še preiskujejo, med drugim poročata televizija CNN in časnik New York Times.

Po navedbah medijev je letalo v ponedeljek zvečer vzletelo z letališča JFK v New Yorku, trupli pa so odkrili ob rutinskem pregledu po pristanku na letališču Fort Lauderdale. Kdaj naj bi človeka, ki sta umrla, prišla v podvozje letala, za zdaj ni znano, prav tako ne njuna identiteta.

V podvozje letal pogosto splezajo slepi potniki, tovrsten prevoz pa se je v preteklosti večkrat končal tragično. Ameriška letalska družba JetBlue ni sporočila, ali je šlo pri tokratnem incidentu za slepa potnika, poročanje ameriških medijev še povzemajo tuje tiskovne agencije.