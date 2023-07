Slovenski pedofil (31) na Pelješcu masturbiral pred deklico (7), zasačila ga je njena mama

Na otoku Pelješac na Hrvaškem so prijeli 31-letnega Slovenca. Osumljeni se je samozadovoljeval pred otrokom, mlajšim od 15 let, poroča spletni portal Slobodna Dalmacija.

Zgodilo naj bi se v kampu v Orebiću, žrtev pa naj bi bila poljska deklica, stara sedem let. V kampu je bila s starši kot gostja, Slovenec, ki sicer prihaja iz Domžal, pa je bil v kampu s svojo družino.

Že obsojeni pedofil

Preiskovalni sodnik je Slovencu, osumljenemu pedofilu, zaradi nevarnosti pobega in morebitne ponovitve dejanja, odredil preiskovalni zapor, ki traja do 30 dni. Še razlog več zato je bilo dejstvo, da je bil Slovenec za takšno dejanje v preteklosti že obsojen v Sloveniji – leto in pol zaporne kazni mu je bilo izrečene.

Neuradno so poročali, da naj bi Slovenec sledil deklici v stranišče kampa. Tam je masturbiral pred njo, pri tem pa naj bi ga videla mati deklice in ga prijavila. Policija ga je prijela in privedla v Dubrovnik.

Slovencu grozi do tri leta zapora.