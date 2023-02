Slovenec užalil Bosanca in jih dobil po glavi

Policija iz Salzburga je v noči na četrtek posredovala zaradi besednega spora, ki se je zgodil na bencinski črpalki v središču mesta.

Med 48-letnim državljanom Bosne in Hercegovine in 51-letnim državljanom Slovenije je namreč prišlo do besednega obračuna, v katerem jo je slabše odnesel Slovenec.

Policija navaja, da sta se verbalno spopadla na verski podlagi, nato pa je državljan Bosne in Hercegovine vzel steklenico in jo razbil Slovencu na glavi. Slovenec je dobil prvo pomoč na kraju dogodka, na koncu pa so ga morali prepeljati v bolnišnico v Salzburgu.

Policisti so takoj pridržali državljana Bosne in Hercegovine ter zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi naklepne povzročitve hude telesne poškodbe, poroča GP Maljevac.