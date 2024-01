Tožilstvo posebnega oddelka za vojne zločine Bosne in Hercegovine ne razkriva, kje naj bi pri nas živel in kaj naj bi delal 55-letni Nermin Porić, vendar v obtožnici zapiše, da ima poleg bosanskega tudi slovensko državljanstvo. Zdaj naj bi živel v Avstriji, od te države bodo Bosanci terjali njegovo izročitev. Proti njemu je namreč vložena obtožnica zaradi zločina proti vojnim ujetnikom. Očitajo mu, da je kot komandir vojaške policije Bosne in Hercegovine med vojno v tej državi ravnal v nasprotju z odredbami Ženevske konvencije o zaščiti vojnih ujetnikov. Poleti 1995 so Bošnjaki med napadom v ...