Sklep o izpustitvi reprezentanta preklicali. O tem spet odločajo na sodišču, kjer dela njegova mama

Nekdanjega hrvaškega rokometnega reprezentanta Denisa Buntića (40) so aretirali zaradi fizičnega nasilja nad ženo Klaro, o čemer smo že poročali. Zunajobravnavni senat občinskega sodišča v Ljubuškem je zdaj ugodil pritožbi tožilstva zoper sklep o zavrnitvi pripora za Buntića.

»Odločba občinskega sodišča v Ljubuškem je bila razveljavljena in zadeva vrnjena sodniku prejšnjega postopka v ponovno odločanje,« je povedal Josip Aničić iz tožilstva Zahodnohercegovskega kantona.

Nasilje v družini

Pritožili so se zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka ter zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Predlagali so, naj zunajobravnavni senat pritožbi ugodi, sklep razveljavi in ​​zadevo vrne sodniku v novo odločanje ali pa naj izpodbijani sklep spremeni in zoper osumljenca odredi pripor.

Buntić je dobil prepoved približevanja ženi na manj kot 100 metrov, vsak dan pa se mora javljati na policiji v Ljubuškem. Preiskujejo ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in nedovoljene posesti orožja ali eksplozivnih snovi, poroča 24sata.hr.