Vsi so v šoku: sloviti reprezentant Denis naj bi brutalno pretepel ženo

Nekdanjega hrvaškega rokometnega reprezentanta Denisa Buntića so po še neuradnih informacijah, o katerih je prvi poročal Avaz, aretirali zaradi fizičnega nasilja nad ženo.

Tožilstvo Zahodnohercegovskega kantona je namreč na občinsko sodišče v Ljubuškem poslalo predlog za odreditev pripora zoper D.B. (41) iz Ljubuškega.

Pri hišni preiskavi našli orožje

Pri športniku so včeraj opravili hišno preiskavo, pri kateri so našli večjo količino strelnega orožja. To so avtomatske puške, pištole in strelivo.

Denis Buntić je dolgo igral za hrvaško reprezentanco, s katero je osvojil dve srebrni medalji na svetovnih prvenstvih, evropsko srebro in bron ter olimpijski bron.