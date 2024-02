Škandal pretresel državo: na zabavi katoliške mladine spolno zlorabili 15-letnico

Trije mladeniči, stari od 15 do 19 let, naj bi spolno napadli 15-letno dekle na karnevalski zabavi v klubu katoliške mladine v Speyerju v nemški pokrajini Porenje-Pfalško.

Kot so sporočili z državnega tožilstva v Frankenthalu, so osumljeni storilci nemško-hrvaškega in sirskega porekla, spolna zloraba pa naj bi se zgodila minulo soboto.

Pustno rajanje je potekalo v kletnih prostorih kluba katoliške mladine, ob tem navaja Fenix ​​​​Magazin. »Glede na prve preiskave naj bi na pustni zabavi imeli spolne odnose z dekletom proti njeni volji,« je povedal tiskovni predstavnik policije, ki ni želel razkriti, za kakšna spolna dejanja je šlo zaradi zaščite žrtve in interesa preiskave.