Grozovit napad na 13-letnico v Italiji: desnica bi kastrirala posiljevalce

Novica o skupinskem posilstvu 13-letnice, ki naj bi jo konec januarja na javnem stranišču spolno zlorabilo sedem Egipčanov, njenega fanta pa so prisilili, da je gledal, še vedno močno odmeva po Italiji in sproža ogorčene odzive. »Za to obstaja samo eno zdravilo, kemična kastracija,« se je odzval podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini in napovedal, da bo njegova stranka Lega to kmalu tudi predlagala.

»Ostajamo trdni pri ideji, da potrebujemo kemično kastracijo za posiljevalce in pedofile, dosmrtno ječo za podobne incidente ter tudi večjo varnost v mestih,« se je odzvala članica Salvinijeve stranke, evropska poslanka Annalisa Tardino.

Napad 30. januarja

Grozovit napad se je zgodil 30. januarja okoli 19.30 v parku Villa Bellini v mestu Catania, ko so 13-letno dekle in njenega 17-letnega fanta odvlekli na javno stranišče, kjer naj bi nato deklico posililo sedem Egipčanov, starih od 15 do 19 let. Dva sta zagrabila njo, drugi pa njenega fanta.

Posilstvo naj bi trajalo pol ure, ko se je paru uspelo rešiti in takoj obvestiti karabinjerje, ki so napadalce ujeli v 24 urah. Žrtev je identificirala dva mladoletna storilca, njen fant pa preostalih pet.

Sedem osumljencev, med njimi trije mladoletni, naj bi v Italijo nezakonito vstopilo med novembrom 2021 in marcem 2023 kot »mladoletniki brez spremstva«.

Po podatkih tožilstva v Catanii je bilo sedem osumljencev obtoženih skupinskega spolnega nasilja. Dva osumljenca, ki sta napad opazovala, a trdita, da dekleta nista posilila, naj bi pomagala pri preiskavi. Aretirali so štiri odrasle osebe, trije mladoletni so pridržani v prvem sprejemnem centru v Catanii. Eden od mladoletnikov je poskušal pobegniti, a so ga hitro ujeli, ko se je domov vrnil po nekaj oblačil.