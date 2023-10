Sinu pustil sporočilo: osumljenca za sredin strelski napad v Mainu našli mrtvega

Osumljenca za množični strelski napad v sredo v ameriški zvezni državi Maine so v petek zvečer po krajevnem času našli mrtvega, poročajo ameriški mediji. 42-letni Robert Card, ki je na kegljišču in v bližnjem baru mesta Lewiston z avtomatsko puško ubil 18 ljudi, naj bi izvršil samomor.

Iskanje osumljenca se je v petek osredotočilo na gozd in družinsko posestvo osumljenca v sosednjem 24 kilometrov oddaljenem kraju Bowdoin, oblasti pa so objavile imena 16 moških in dveh ženskih žrtev strelskega pokola. Ranjenih je bilo še 13 ljudi.

Nedaleč od prizorišč zločinov so sicer našli njegov avtomobil in v njem orožje. Policisti naj bi našli tudi njegov mobilni telefon in sporočilo o načrtovanem samomoru namenjeno sinu, vendar niso pojasnili podrobnosti, je poročala televizija CNN.

Card naj bi se v zadnjem času ubadal z vse hujšimi duševnimi motnjami. Družinski člani so policistom povedali, da je slišal glasove, julija pa je bil na duševnem zdravljenju v New Yorku.

Napad v Mainu je bil glede na bazo podatkov ameriških medijev, letos v ZDA že 36. primer množičnega poboja s strelnim orožjem. Sem spadajo vsi strelski napadi, kjer so najmanj štiri smrtne žrtve.