Sevanje na mejnem prehodu: pri Hrvatih odkrili radioaktivni predmet

Srbska policija je v soboto na mejnem prehodu s Hrvaško Bezdan pridržala tri hrvaške državljane, ki so v vozilu prevažali radioaktivni material, in sicer del strelovoda. Na nevarni tovor so opozorili senzorji na mejnem prehodu, ki so zaznali snov v vozilu.

Potem ko so zaznali previsoko raven sevanja in navzočnost »resne količine« radioaktivnega materiala v vozilu, ki je nameravalo zapustiti Srbijo, je policija pridržala voznika in dva sopotnika. Na mejni prehod blizu mesta Sombor je prišla tudi posebna dežurna ekipa in potrdila navzočnost radioaktivnih elementov v vozilu. Zaznali so visoko stopnjo sevanja na območju mejnega prehoda, zato so vsem carinikom in policistom sobotne izmene naročili, naj se čim prej znebijo uniform, vsi pa so morali še na obvezen zdravniški pregled. Direktor beograjskega inštituta za medicino dela Aleksandar Milovanović je povedal, da se za zdaj počutijo dobro. Radioaktivni material je prevzelo in uskladiščilo javno podjetje Nuklearni objekti Srbije, imetnik licence za skladiščenje radioaktivnih odpadkov.

Hrvaške državljane sumijo kaznivega dejanja vnosa nevarnih snovi v državo ter nedovoljene predelave, odlaganja in skladiščenja. Zanje so odredili pripor.