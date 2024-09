Še vedno ne vedo, kdo je oseba, ki je zgorela v BMW na Petrolovi črpalki (FOTO)

Sinoči smo poročali o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v torek pozno popoldne na Petrolovi bencinski postaji na avtocesti blizu Omiša. Ena oseba je umrla, tri so bile huje ranjene.

Nesreča se je po navedbah splitsko-dalmatinske policijske uprave zgodila, ko je vozilo BMW trčilo v agregat za točenje goriva na bencinski črpalki, pri čemer je izbruhnil tudi požar. Gasilci so ga ukrotili po približno eni uri.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Višina škode na črpalki je ogromna.

»Tri vozila so v požaru popolnoma zgorela, tri pa so poškodovana. Po podatkih, ki smo jih prejeli iz bolnišnice, so bile v nesreči poškodovane še tri osebe – ena je življenjsko ogrožena, druga je huje poškodovana, tretja oseba pa lažje,« so sporočili s splitske policije.

Navajajo, da so ugotovili, »da je neznani voznik v vozilu švedskih registrskih oznak zavil v terminal bencinskega servisa in trčil v drugo vozilo, nato pa je zaradi silovitosti udarca vozilo odbilo in je udaril v agregat za točenje goriva« .

Truplo so prepeljali na oddelek patologije, kjer bo opravljena obdukcija.

Identiteta voznika še ni znana.

Novinarka RTL je v poročilih dejala, da nekateri očividci pravijo, da je imel voznik glavo na volanu, kar bi lahko pomenilo, da je zaspal ali bil v nezavesti, a na uradne ugotovitve bo treba še počakati.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

V Petrolu izrekajo sožalje

Iz Petrola so se danes odzvali s sporočilom za javnost. Zapisali so, da je prišlo do nesreče, v kateri je vozilo trčilo v agregat za točenje goriva, kar je povzročilo izbruh ognja. »Pristojni organi trenutno izvajajo temeljito preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine tega tragičnega dogodka,« so sporočili.

»Na žalost je v nesreči ena oseba izgubila življenje, več oseb pa je bilo poškodovanih. V Petrolu izražamo najgloblje sožalje družini preminule osebe in želimo hitro okrevanje poškodovanim,« so še zapisali.