Grozljivka na avtocesti A1: avto trčil v bencinski servis, zgorel voznik BMW-ja (VIDEO)

Grozljiva nesreča se je zgodila na Hrvaškem. Splitsko-dalmatinska policijska uprava je sporočila, da so okoli 17.45 prejeli obvestilo o požaru na bencinskem servisu na avtocesti A1 pri počivališču Mosor Jug pri Omišu. Požar je izbruhnil, ko je vozilo trčilo v točilni agregat za gorivo.

Ena oseba umrla

Policisti so pred 19. uro sporočili, da so požar pogasili in da je ena oseba umrla. Tri osebe so prepeljali v bolnišnico, v dogodku je bilo poškodovanih več vozil, so še sporočili iz policije.

V vozilu zgorel voznik BMW-ja

Slišala se je eksplozija, navaja Dalmacija Danas, ki je objavila tudi posnetek dogajanja. Tako se nad bencinsko črpalko vije velik črn dim, na kraju nesreče je prihitevelo več reševalnih vozil.

Kot navaja Slobodna Dalmacija, je eden od zgorelih avtomobilov citroen albanskih registrskih tablic, zgorel pa je voznik BMW-ja, ki se je zaletel v črpalko. Notranji minister Davor Božinović je kasneje potrdil, da je v požaru na bencinski črpalki ena oseba umrla, več pa jih je bilo poškodovanih, in dodal, da gasilci požar obvladujejo, vendar še ni pogojev, da bi prišli do vozila. Pojasnil je tudi, da še ni mogoče vedeti, kaj se je zgodilo, saj ogled kraja nesreče še ni mogoč.