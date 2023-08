Saro (10) našli mrtvo: stric trdi, da je padla po stopnicah, a obdukcija razkrila strašno resnico

Saro Sharif so našli mrtvo na domu v Wokingu v Surreyju, potem ko je njen oče 10. avgusta poklical policijo iz Pakistana. Urfan Sharif (41), njegova partnerica Beinash Batool (29) in njegov 28-letni brat Faisal Malik naj bi dan prej pripotovali iz Združenega kraljestva v Islamabad s svojimi petimi otroki in jih policija išče zaradi zaslišanja.

Hude poškodbe v daljšem časovnem obdobju

Natančen vzrok Sarine smrti še ni znan, je pa obdukcija pokazala, da je imela številne hude poškodbe, ki so se verjetno pojavljale v daljšem časovnem obdobju. Brat moškega, ki so ga iskali zaradi smrti njegove 10-letne hčerke, je policiji v Pakistanu rekel, da je Sara padla po stopnicah in si zlomila vrat. Sarin stric Imran Sharif je trenutno v policijskem pridržanju na zaslišanju, še navaja Sky News. Trdi, da ni videl svojega brata Urfana Sharifa, ki ima še pet otrok, starih od enega do 13 let.

»Starši so mi povedali, da je Urfan za nekaj časa prišel domov zelo razburjen. Sara je padla po stopnicah in si zlomila vrat. Beinash je nato v paniki poklicala Urfana,« je Imran tako povedal pakistanski policiji.

Policija v Surreyju sicer še vedno zbira informacije o Sarini smrti in želi govoriti z vsemi, ki so poznali dekle ali njeno družino.