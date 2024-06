Sadni gigant sokriv pobojev v Kolumbiji

Multinacionalka Chiquita Brands International, ki je postala sinonim za banane, mora družinam osmih moških, ki so bili ubiti med krvavo kolumbijsko državljansko vojno, izplačati odškodnino v višini 35 milijonov evrov. Ameriško podjetje je med letoma 1997 in 2004 namreč financiralo kolumbijsko paravojaško skupino AUC, s čimer je soodgovorno za krvave poboje. Tako je odločilo sodišče na Floridi in odprlo vrata civilnim tožbam tisočih drugih, ki prav tako iščejo pravico in zadoščenje za boleče izgube.

»Razsodba je močno sporočilo vsem korporacijam, da kovanje dobička na račun teptanja človekovih pravic ne bo nekaznovano!« je dejal Marco Simons iz odvetniške skupine EarthRight, ki je zastopala družine umorjenih. To je tudi prvič, da je bila velika ameriška korporacija spoznana za krivo zlorabe človekovih pravic na tujih tleh.

Desničarska paravojaška skupina AUC je leta 2001 pristala na ameriškem seznamu terorističnih organizacij. FOTO: Reuters

Paravojaška skupina AUC naj bi nastala kot odgovor na napade kolumbijskih veleposestnikov, a je hitro postala vod smrti tamkajšnjih mamilarskih kartelov. Ugrabitve, zastraševanje, tihotapljenje drog, umori, celo pokoli celih vasi so med zločini, s katerimi so povezali pripadnike AUC. Zaradi tega je skupina 2001. pristala na ameriški listi terorističnih organizacij. In prav tej je multinacionalka med letoma 1997 in 2004, torej še tudi po tem, ko je bila AUC že prepoznana kot teroristična organizacija, v več kot 100 izplačilih nakazala več kot milijon in pol evrov. Te transakcije je korporacija prikazala kot »plačilo za storitve varovanja«. Plačevanje militantni skupini je sadni gigant priznal leta 2007, pri čemer je poudaril, da je šlo za grožnjo, saj da bi v nasprotnem primeru ceno za neposlušnost plačali njihovi zaposleni v podjetjih v Kolumbiji.

Družine osmih, ki so jih ubili pripadniki AUC, so tožbo proti multinacionalki vložili leta 2008, zdaj, 16 let pozneje, pa so vendar dočakali pravico. Sadni velikan je sicer napovedal, da se bo na razsodbo pritožil, a čaka ga veliko dela, saj se je že oglasila nova skupina tožnikov s podobnimi obtožbami. To sojenje je razpisano za sredino prihodnjega meseca.