Razbita mednarodna tihotapska mreža! Policisti zasegli več kot 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov gotovine

Španska policija je v sodelovanju z Europolom razbila obsežno mednarodno mrežo tihotapcev kokaina v Evropo s sedežem v Barceloni. V okviru preiskave so zasegli več kot 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov gotovine, v Španiji pa prijeli 25 osumljencev, ki so sodelovali v distribuciji kokaina v EU in pranju denarja, je danes sporočil Europol.

V preiskavi, ki je potekala od junija 2022, so razkrili mrežo, v kateri so bolgarski, albanski, kolumbijski in španski državljani sodelovali pri tihotapljenju mamil iz Kolumbije v Evropo. Pri tem je vsak imel svojo vlogo.

Po podatkih obveščevalnih služb je bila mreža sposobna pretihotapiti do ene tone kokaina na teden. FOTO: Secretaria De Prensa De La Presi Via Reuters

Albanski člani kriminalne združbe, ki so imeli sedež v Dubaju, so na primer zagotovili finančna sredstva za plačilo proizvajalcev drog v Kolumbiji, skrbeli pa so tudi za pranje denarja. Iz Kolumbije so kokain tihotapili z letali in v ladijskih zabojnikih.

Z ladij so jih v evropskih pristaniščih ponoči ob sodelovanju podkupljenih delavcev iztovorili, je danes na svoji spletni strani objavil evropski policijski urad Europol.

Pretihotapili do tono na teden

Po podatkih obveščevalnih služb je bila mreža sposobna pretihotapiti do ene tone kokaina na teden. V okviru preiskave so v Panami oktobra lani zasegli 4,1 tone kokaina, ki je bila v okviru mreže namenjena v Španijo, v Španiji pa so zasegli tri tone kokaina.

Zasegli so tudi več kosov orožja. FOTO: Handout Afp

Preiskovalci so odkrili tudi več kot šest milijonov evrov gotovine na domovih osumljencev in v skritih predalih vozil, do katerih je bilo mogoče dostopati z elektronskimi napravami, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila španska policija. Španski organi pregona so zasegli še nakit, luksuzne avtomobile in 48 kosov strelnega orožja, vključno z avtomatsko jurišno puško AK-47.