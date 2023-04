Radikalno praznovanje: krvavo bičanje in 72 utopitev

Od začetka aprila je na Filipinih zaradi utopitev umrlo najmanj 72 ljudi. Tamkajšnja policija nenavadno visoko število smrti pripisuje množičnemu obisku plaž ob velikonočnih praznikih. Milijoni prebivalcev večinsko katoliškega naroda zapustijo prestolnico Manilo, da bi preživeli čas z družino.

Tiskovna predstavnica filipinske nacionalne policije Colonel Jean Fajardo je visok odstotek žrtev deloma označila za posledico množičnih potovanj, potem ko se je država izvila iz večletnih omejitev gibanja zaradi pandemije covida-19. »Letovišča in plaže so bili polni. Tudi to je prispevalo k številu utopitev,« je dejala. Število smrtnih žrtev je označila za nenavadno in višje kot v minulih letih. Med žrtvami so bili tudi otroci, ki so jih skrbniki med kopanjem pustili brez nadzora, in ljudje, ki so se na plaže odpravili alkoholizirani, je dodala.

Med žrtvami so bili tudi otroci.

V večinoma katoliških Filipinih je velika noč izjemno pomemben praznik. V nekaterih delih ga praznujejo precej radikalno. Tako je v teh dneh v vasi San Juan, severno od Manile, na stotine prebivalcev in turistov opazovalo s krvjo prepojeno uprizoritev zadnjih trenutkov Jezusa Kristusa. Na ducate moških s krono iz vinske trte in tkanino na obrazu je hodilo bosih po ozkih ulicah in se brez prestanka bičalo z bambusovimi biči. Prostovoljcem, ki so se odločili za takšno čaščenje Jezusove smrti in vstajenja, so kožo tudi prebadali z raznimi predmeti, da so izkrvaveli.