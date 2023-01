Razkrite podrobnosti o možu pogrešane Ane: čustveno poškodovan, bil tudi v ustanovi za duševno bolne

Medtem ko se iskanje pogrešane Ane Walsh v Massachusettsu nadaljuje, je pozornost policije in medijev vse bolj usmerjena v njenega moža Briana, ki je od nedelje v priporu. Čeprav je tožilstvo razkrilo, da so v kleti hiše našli okrvavljen nož, pa tudi sledi krvi, še ni osumljen njenega umora, je pa v priporu zaradi zavajanja policije med preiskavo.

Ana je izginila 1. januarja, njen mož je njeno izginotje prijavil tri dni pozneje. FOTO: Zaslonski Posnetek, Družbena omrežja

Medtem so se v javnosti pojavili sodni dokumenti, ki razkrivajo več podrobnosti o življenju moža Ane Walsh, ki je bil v času njenega izginotja že v hišnem priporu zaradi goljufije.

Edinec iz bogate zdravniške družine

Brian je edinec in je večino časa preživel z mamo, medtem ko je njegov oče, cenjen nevrokirurg, pogosto delal, poroča Boston25news.

»Brian se je pogosto počutil zapostavljenega, neljubljenega in čustveno poškodovanega, ker so ga starši izrabljali kot pajdaša v prepirih,« je povedal njegov psihiater dr. Titman. Starši so ga poslali v internat, nato pa se je vpisal na Univerzo v Pittsburghu v Pensilvaniji. Vendar se je v drugem letniku fakultete njegovo duševno zdravje nenadoma poslabšalo, zato je moral opustiti šolanje in bil nekaj časa tudi v psihiatrični ustanovi.

»Njegova depresija, tesnoba in jeza so ga onemogočali, da bi normalno deloval. Takrat je začel dolgo bitko z duševnim zdravjem,« pravi njegov psihiater.

Oglasila se je tudi njegova mama

Sodišču je pismo napisala tudi njegova mama Diana, ki je razkrila, da je Brian edini razlog, zaradi katerega zjutraj vstaja in da je on edini, ki skrbi zanjo. »Na žalost s snaho nimam dobrih odnosov, verjetno zaradi kulturnih razlik. Zato je moj sin edina sreča v mojem življenju. Omogoča mi, da sem vsaj malo zadovoljna s svojimi vnuki,« je takrat zapisala.

V pismu je nato dodala, da Brian skrbi za sinove. »Kuha, hodi po nakupih, se igra, jih izobražuje in jim bere pravljice za lahko noč. Če ne bi bilo sina, ne bi imela nobenega odnosa z vnuki,« je takrat povedala.

